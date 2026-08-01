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01 августа, 07:56

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистическим центрам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли в ночь на 1 августа массированный удар по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности.

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и логистические центры Украины в Киеве и Киевской области. Эти объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 30 июля ВС РФ нанесли еще один массированный удар высокоточным оружием большой дальности по военным целям на территории Украины. Были поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины.

В частности, войска РФ нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ), который занимается производством и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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