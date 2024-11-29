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29 ноября, 17:45

Общество

В Москве усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства

В Москве усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства

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В Москве усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства. В ближайшее время трудовым мигрантам необходимо будет оформить электронное удостоверение иностранных граждан. Это именная пластиковая карта с чипом и QR-кодом. Она будет выдаваться при обращении в Многофункциональный миграционный центр.

Все это позволит сотрудникам МВД быстро проверять необходимую информацию. Выборочное тестирование новой системы уже началось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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