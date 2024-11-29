Собянин рассказал об открытии участка на Киевском шоссе у поселка Селятино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице запустили движение на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что всего на данном участке построили и реконструировали 2,6 километра дорог, установили шумозащитные экраны, а также сделали разворотную эстакаду из центра в сторону ЦКАД.



По его словам, это небольшой, но важный участок дороги, который повысит пропускную способность Киевского шоссе и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД. Это произойдет за счет увеличения числа полос. Кроме того, улучшится транспортная доступность поселка Селятино, деревень Софьино и Алабино.

Ранее Собянин осмотрел ход строительства участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Он объяснил, что данный участок улучшит движение в шести районах на юге столицы, а также сократит движение по магистрали. Собянин указал, что в 2025 году планируется довести строительство до Липецкой улицы, а в 2026 году – полностью закончить участок.

