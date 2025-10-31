Российские хакеры получили личные данные командира ВСУ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Российские хакерские группировки KillNet и Beregini организовали масштабную кибероперацию по взлому шести крупнейших украинских страховых фирм и получили данные командира беспилотных сил ВСУ Роберта Бровди (Мадьяр). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя KillNet.

В архиве значатся его паспортные данные, год рождения и адрес регистрации.

Всего в рамках операции хакерам удалось получить более 10 миллионов пакетов документов. Среди тех, чьи данные были рассекречены, оказались физические и юридические лица. Также хакеры получили информацию о заводах, автомобилях, грин-картах, страховых договорах, водительских удостоверениях и доступ к видео- и фотоматериалам оценки ущерба после атак.

Ранее российские хакеры группировки Killnet взломали базу данных маркетплейса производителей дронов для ВСУ. По словам представителя организации, были получены личные данные продавцов беспилотников, включая электронную почту, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО.

Кроме того, хакерам стала доступна вся документация на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

