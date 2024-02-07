Хакеры взломали 3 миллиона умных зубных щеток в Швейцарии – СМИ

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Около 3 миллионов умных зубных щеток по всему миру были взломаны и вовлечены в DDoS-атаку на одну из швейцарских компаний. Об этом пишет издание Tom's Hardware.

Неназванная фирма, по данным СМИ, получила урон на миллионы евро. Указывается, что гаджеты имели доступ в интернет и могли передавать данные о привычках пользователей в мобильное приложение. Программное обеспечение было написано на языке Java, именно в нем и была найдена уязвимость.

Эксперт Стефан Цюгер подчеркнул, что под такой угрозой могут находиться любые умные устройства – телевизионные приставки, маршрутизаторы и другое. Главное условие – подключение к Сети, уточняет издание. Поэтому для защиты от взлома он посоветовал пользователям регулярно обновлять прошивку.



Ранее в Новосибирском управлении ФСБ возбудили уголовное дело за попытку совершения компьютерной атаки на информационный ресурс российского правительства. В этом обвиняется 21-летний житель Бердска, проживающий в Новосибирской области.



Подчеркивалось, что гражданин пытался найти уязвимости на сайте, поэтому применил вредоносное программное обеспечение для отключения защиты портала. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы и штраф до 200 тысяч рублей.

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