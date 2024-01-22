Глава Killnet сообщил, что хактивисты группировки займутся коммерческими взломами

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Хактивисты Killnet прекратят активную поддержку России в киберпространстве и займутся коммерческой деятельностью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нового лидера группировки под ником BTC.

"Killnet – это все еще хактивистская организация. Она продолжит заниматься DDoS-м и взломами, но более профессионального уровня. Возможно, акций Killnet станет меньше, но их значимость вырастет", – отметил он.

Хактивист уточнил, что организация будет выполнять заказы по взлому людей в Сети. Например, это будет касаться наркоторговцев и других участников незаконного бизнеса, работающих в даркнете.

"Взламываем их, а потом публикуем о них компрометирующую, бьющую по репутации информацию. DDoS чужих площадок – тоже действенный инструмент", – заключил BTC.

Ранее участники межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности заявили о существенном росте масштаба и интенсивности кибератак против России со стороны иностранных спецслужб. Для атак на информационные ресурсы также привлекаются международные преступные сообщества.

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