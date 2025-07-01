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01 июля, 17:02

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NLH: полицейские в Мексике напали на туристку из-за мини-юбки

Полицейские в Мексике напали на туристку из-за мини-юбки – СМИ

Фото: 123RF/joseh51

В Мексике 13 полицейских напали на туристку из Бельгии в мини-юбке за "нарушение моральных норм". Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на NLH.

По данным СМИ, инцидент произошел ночью рядом с баром Revolución в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Он был частично зафиксирован камерами наблюдения на соседней улице.

Как уточнили в правозащитной организации Comité Digna Ochoa, женщина целовалась с мужчиной, когда за ней начала следить группа полицейских. После ее отвели в сторону с обвинениями и начали применять чрезмерную физическую силу.

В ситуацию попытались вмешаться очевидцы, однако полицейские угрожали им оружием. Женщина была освобождена только после того, как ее друзья заплатили 180 евро. Сейчас она находится в состоянии сильного стресса и отказывается рассказывать о произошедшем.

Активисты опасаются, что туристка подверглась сексуальному насилию. Они потребовали провести полное расследование действий полиции. Друзья пострадавшей были проинформированы о необходимости обратиться в посольство Бельгии в Мексике.

Ранее в Сальвадоре прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили 29-летнюю россиянку с огнестрельным ранением. Позже женщина скончалась в больнице.

По данным следствия, россиянка оказывала в Сальвадоре эскорт-услуги. По делу об убийстве был задержан мужчина по имени Эрвин Лагос Андраде. Предварительно, он был ее сутенером.

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