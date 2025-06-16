Спасатели 15 часов искали находящуюся дома туристку в Магаданской области

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Спасатели более 15 часов искали туристку на горных перевалах в Магаданской области, пока "пропавшая" находилась дома, сообщает пресс-служба МЧС России.

На прошедших выходных зарегистрированная группа туристов из трех человек отправилась в поход на территории Хасынского района. Одна из участниц во время прохождения маршрута начала отставать от группы. Оставшиеся участники приняли решение оставить женщину на месте, дойти до намеченной точки, а затем вернуться за ней.

Когда группа вернулась, женщины на месте не было, самостоятельные поиски также не принесли результатов. Кроме того, отсутствовала сотовая связь и спутниковый телефон. Туристы отправились в сторону города, чтобы сообщить о происшествии и вызвать помощь. Контрольное время выхода группы с маршрута истекло, наступила ночь.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области приступили к поисковой операции, которая продолжалась более 15 часов.

Однако днем "пропавшая" вышла на связь и рассказала, что самостоятельно покинула маршрут и добралась до дома на попутном транспорте, но забыла включить телефон и сообщить в МЧС о своем благополучном возвращении.

В пресс-службе МЧС России напомнили о важности ответственного подхода к планированию и осуществлению туристических походов, а также призвали строго соблюдать правила безопасности на туристических маршрутах.

Ранее стало известно, что в Греции медведь напал на двух туристов, после чего столкнул одного из них в ущелье. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии, однако спасти его не удалось.