21 мая, 14:48

Происшествия

Полиция начала проверку после взрыва петарды во дворе школы на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Правоохранители проводят проверку после взрыва пиротехники во дворе школы, которая расположена на Дорожной улице в столичном районе Чертаново Южное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что двое детей получили травмы. Их госпитализировали. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

В свою очередь, в пресс-службе столичного департамента образования и науки рассказали Агентству "Москва", что ученики школы № 1526 принесли петарды на репетицию последнего звонка. В результате у них выявили травмы рук.

В настоящее время состояние подростков оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Врачи детской больницы имени Филатова оказывают несовершеннолетним всю необходимую помощь.

"Департамент оказывает полное содействие (полиции. – Прим. ред.), также инициирована внутренняя проверка по факту случившегося", – заключили в ведомстве.

Ранее три ученика школы в Пермском крае получили травмы при взрыве петарды. Инцидент произошел в школе № 8: прямо во время урока взорвалась петарда, которую принес кто-то из пятиклассников. Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи, которые выявили только незначительные ожоги.

Отмечалось, что двум школьникам госпитализация не понадобилась, а еще третьего направили в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра. Минобрнауки Пермского края и администрация муниципалитета начали выяснять обстоятельства случившегося.

