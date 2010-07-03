"Аэрофлот" прокомментировал дебош Вележевой в самолете

16:46
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Авиакомпания "Аэрофлот" намерена добиться максимально жесткого наказания для пассажирки, устроившей дебош на рейсе Москва – Тель-Авив. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в компании.
"По данному инциденту "Аэрофлот" намерен добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда авиакомпании. Дебоширка будет включена в черный список в случае привлечения ее к административной ответственности по соответствующей статье, предусмотренной ВК РФ", – пояснили представители авиакомпании.
По информации пресс-службы, правоохранительные органы сейчас проводят проверку.
Ранее в СМИ появилась информация, что пассажирка, устроившая дебош на борту самолета, – это известная российская актриса Лидия Вележева. На видео из салона видно, что женщина ведет себя неадекватно, нецензурно выражается и отказывается выполнять требования бортпроводника. Рейс пришлось задержать.
"На устные и письменное предупреждения экипажа и командира воздушного судна не реагировала. Был составлен рапорт о нарушении. Командир воздушного судна принял решение об отказе в дальнейшей перевозке. После возврата самолета к месту стоянки пассажирка была передана сотрудникам полиции", – рассказали в пресс-службе "Аэрофлота".
Самолет вылетел по маршруту Москва – Тель-Авив после снятия пассажирки с рейса и дозаправки.
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