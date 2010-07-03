Милонов прокомментировал дебош Вележевой в самолете

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил наказывать публичных людей за дебош на борту самолетов "запретом на профессию". Об этом он сообщил Москве 24.

"Этический кодекс и звезды? Ну вы представьте Шнурова и этический кодекс. Ну все понятно, варианты плохо совместимы. Думаю, что здесь необходимо добавить им ограничений. Если они такого рода вещи допускают, то для них наступает какой-то запрет на выступления, на профессию. Устроил дебош, то, соответственно, в течение года тебя нельзя показывать: ни клипы, ни фильмы, то есть публично тебя нигде не должно быть. То есть если человек питается и зарабатывает своей публичностью, то, соответственно, своей публичностью и должен нести ответственность", – заявил он.

По его мнению, это должно быть не просто пожелание, а установленное правило, чтобы люди понимали, что будут нести ответственность за содеянное.

"Я думаю, что как раз здесь нужно отталкиваться от того, что нужно принять на уровне корпорации актерской, продюсерской, чтобы это было не просто пожелание, а это было на уровне некоторого саморегулирования. Чтобы было у людей понимание, если они будут так себя вести, то ничего хорошего у них не получится", – заключил он.

Таким образом Милонов отреагировал на инцидент с актрисой Лидией Вележевой, снятой с рейса Москва – Тель-Авив из-за агрессивного поведения.

В "Аэрофлоте" заявили, что намерены добиться максимально жесткого наказания для пассажирки с взысканием причиненного вреда авиакомпании. Дебоширку также включат в черный список в случае привлечения к административной ответственности.

Сама женщина утверждает, что сняли ее "ни за что". "Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: "Почему мы опаздываем в Израиль?" – рассказала Вележева.

Актриса намерена обратиться с письмом к президенту России, чтобы он рассмотрел ситуацию.

53-летняя советская и российская актриса сыграла в сериалах "Воровка", "Идиот", "Убойная сила-6" и других.

