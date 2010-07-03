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Москва 24

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Общество

03:48

МВД опубликовало черный список российских болельщиков

общество безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МВД России опубликовало черный список, в который попали более 530 болельщиков из разных городов России. Этим гражданам запретили посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

"В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющейся информации, для основной части болельщиков из списка запрет будет действовать до 2020 года. Известно, что в документе присутствуют люди от 18 до 45 лет.

По данным на 2017 год, в этом списке находились около 400 человек. В МВД подчеркнули, что документ разработан в целях своевременного оповещения организаторов спортивных соревнований.

Ранее стало известно, что в России могут появиться черные списки пассажиров, устраивавших пьяные дебоши в поездах. С подобным предложением выступил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

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