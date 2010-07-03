Агрегаторов такси могут обязать обмениваться "черными списками" водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Для агрегаторов такси может быть законодательно закреплен "черный список" водителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Центра организации дорожного движения Александра Евсина.

"Сейчас агрегаторы набирают такую информацию, но не всегда ею обмениваются. Я предлагал задействовать в этом государство. У городских властей сейчас нет возможности принудить всех агрегаторов вести этот реестр совместно. Хотелось бы, чтобы было закреплено законодательно. Можно внедрить этот реестр на базе системы "Аналитика контроля такси". Технически давно все готово", – сказал Евсин.

До этого глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявлял, что власти разрабатывают IT-платформу, с помощью которой можно будет контролировать режим работы и отдыха таксистов. Ее планируют создать к концу текущего года.

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что его ведомство совместно с Минздравом планирует закрепить необходимость удаленного медицинского осмотра водителей такси на законодательном уровне. Он добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о том, как удаленно фиксировать состояние наркотического опьянения.

В июле в Дептрансе назвали средний чек на поездку в такси в Москве. По сравнению с январем-мартом сумма не изменилась – это 464 рубля. Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на то, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, а у других, наоборот, выросла.

