Эксперт призвал передать регионам право выбирать цвет такси

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В конце июля в последний день весенней сессии Государственной думы ведущие участники рынка пассажирских перевозок и члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового законопроекта, который регулирует работу такси. В одном из представленных там пунктов говорится, что цвет автомобиля будет устанавливаться на федеральном уровне. В беседе с ИА "НСН" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что подобное регулирование стоило бы предоставить регионам.
"Мы считаем, что нужно отдать на откуп регионам регулировать данный момент. Более того, мы должны учитывать международную практику. В ряде государств и городов есть ограниченность выданных разрешений", – отметил Зотов.
Помимо раздела о цвете такси, в документе содержится еще ряд требований. Водителям необходимо иметь российские гражданство и права, а также либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо заключить трудовой договор с перевозчиком. При этом в каждом автомобиле должно быть устройство, совмещающее в себе функции онлайн-кассы, навигатора и тахографа. Кроме того, каждый субъект федерации сможет обязать конкретного водителя пройти аттестацию на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры.
Ранее эксперты сравнили затраты на транспорт в России и пришли к выводу, что россиянам, которые проезжают менее 5,3 тысячи километров в год, выгоднее ездить на такси, чем на личном авто. По мнению аналитиков, ситуация не изменится еще как минимум десять лет. Выгоду поездок на такси они объясняют сравнительно высокой стоимостью машины при довольно низких ценах на услуги такси.
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