Каршеринговые компании тестируют систему слежки за водителями

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Каршеринговые компании тестируют систему контроля за водителями – она должна помочь вычислить лихачей. Автоматика будет обрабатывать информацию с датчиков на руле, тормозах и данные телематики: насколько резко человек ускоряется и тормозит, как поворачивает и перестраивается. Нарушителей сначала предупредят, потом последуют временные ограничения. Самых непонятливых отключат от сервиса навсегда.
Тестирование проводит сервис каршеринга "Яндекс.Драйв". А "Делимобиль" два месяца назад ввел систему наказаний. Лихачам на сутки ограничивают доступ к автомобилям. В сервисе утверждают, что больше двух предупреждений пока не получил никто.
"Превышение скорости может быть необходимостью при совершении маневра. Поэтому в систему заложено время "для маневра", но оно ограничено несколькими секундами. Сейчас мы отслеживаем в автоматическом режиме превышение скоростного режима и агрессивную езду", – рассказала телеканалу Москва 24 руководитель пресс-службы сервиса каршеринга Алена Балакирева.
Эксперты отмечают, что понятие "агрессивная езда" слишком размытое. За шашечки, так называемые частые перестроения из ряда в ряд, не могут штрафовать ни ГИБДД, ни каршеринг: у некоторых водителей такой стиль езды.
Автостраховщики приводят цифры: аварийность личных автомобилей составляет два процента, каршеринговых – 12 процентов, а такси – 30 процентов. Но такая пропорция связана с интенсивностью движения.
Ранее сообщалось, что каршеринг в столичном регионе расширяет географию. Теперь аренду можно завершать в Зеленограде, Одинцове и Королеве. За последние полгода москвичи воспользовались каршерингом более 24 миллионов раз. И по этому показателю оставили позади все европейские города. Эксперты говорят, что одна из главных причин такого успеха – тарифы.
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