Детские кресла могут появиться во всех автомобилях каршеринга

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко предложила оборудовать все машины каршеринга детскими креслами, независимо от тарифа.
"Я считаю, что это как раз говорит об уровне сервиса, когда человек с ребенком может не задумываясь воспользоваться каршерингом и получить услугу", – сказала Святенко Агентству "Москва".
Она отметила, что представители компаний-операторов утверждают, что в машинах каршеринга не устанавливают детские кресла из-за того, что их воруют недобросовестные пользователи.
"И поэтому они не очень понимают, как им обезопасить себя от этого воровства кресел и оснастить, чтобы люди могли пользоваться этими креслами", – сказала Святенко.
Депутат отметила, что детские кресла встречаются в автомобилях каршеринга с более высоким тарифом.
Каршеринг в столице развивается очень быстрыми темпами. Как заявлял ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, этот сервис разгружает столицу, потому что в день одной каршеринговой машиной пользуются семь разных водителей.
В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что к концу года автомобилей каршеринга в Москве станет больше. По словам мэра, каршеринговый парк вырастет до 25 тысяч машин. На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.
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