За полгода москвичи совершили свыше 24 млн поездок на каршеринге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Москвичи и гости столицы все чаще пользуются автомобилями для краткосрочной аренды. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Только за полгода горожане воспользовались услугами каршеринга более 24 миллионов раз. Это на один миллион больше, чем за прошлый год. Тогда пользователи краткосрочной аренды совершили 23 миллиона поездок.
"Многие люди используют свой автомобиль лишь в семи процентах случаев, все остальное время он просто стоит. Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов
Каршеринг в столице развивается быстрыми темпами. Как заявлял ранее Ликсутов, этот сервис разгружает столицу, потому что в день одной каршеринговой машиной пользуются семь разных водителей.
На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 21 тысячи автомобилей. Ожидается, что к 2020 году автопарк увеличится до 30 тысяч машин.
Для пользователей каршеринга могут ввести критический порог нарушений
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