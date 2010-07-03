Москвич получил 71 штраф за одну поездку на каршеринге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Пользователь столичного каршеринга получил 71 штраф за одну поездку. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В полицию обратился 32-летний житель столицы Владимир с заявлением о том, что его друг Эдуард арендовал автомобиль в каршеринге с помощью его телефона, после чего пустился во все тяжкие и насобирал 71 штраф за время аренды", – рассказал собеседник агентства.
По правилам организации, штрафы придется заплатить владельцу аккаунта. Помимо этого, его могут заблокировать в сервисе, так как в установленных правилах прописано, что пользователи не имеют права передавать транспорт другим лицам.
Ранее в ГИБДД предложили запретить каршеринг для нарушителей ПДД и тех водителей, которые хотя бы раз были лишены прав. Ведомство рассматривает возможность создать единую базу нарушителей для каршеринговых компаний. Представители профессионального сообщества поддержали инициативу ГИБДД, но предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.
В МВД подсчитали количество аварий с участием каршеринговых автомобилей. С начала года таких ДТП было зарегистрировано 132. В них погибли четыре человека, еще 169 получили ранения. Уточняется, что в девяти случаях водители арендованных машин были в состоянии опьянения.
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