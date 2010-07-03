ЦОДД выяснил, сколько машин каршеринга ежедневно используют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В течение суток в Москве используется 81% от всех автомобилей каршеринга. Об этом сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Twitter.

Всего в городе насчитывается более 19 тысяч машин краткосрочной аренды. "Это второй показатель в мире. Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга", – говорится в сообщении.

В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга. Всего же в городе около 19,5 тысяч машин краткосрочной аренды. Это второй показатель в мире. Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга. #ИТС pic.twitter.com/KnorvYKJmD — ЦОДД (@gucodd) 2 июля 2019 г.



Каршеринг в столице развивается очень быстрыми темпами. Как заявлял ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, этот сервис разгружает столицу, потому что в день одной каршеринговой машиной пользуются семь разных водителей.

В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что к концу года автомобилей каршеринга в Москве станет больше. По словам мэра, каршеринговый парк вырастет до 25 тысяч машин. На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.

