ЦОДД выяснил, сколько машин каршеринга ежедневно используют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В течение суток в Москве используется 81% от всех автомобилей каршеринга. Об этом сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Twitter.
Всего в городе насчитывается более 19 тысяч машин краткосрочной аренды. "Это второй показатель в мире. Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга", – говорится в сообщении.
В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга. Всего же в городе около 19,5 тысяч машин краткосрочной аренды. Это второй показатель в мире. Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга. #ИТСpic.twitter.com/KnorvYKJmD
Каршеринг в столице развивается очень быстрыми темпами. Как заявлял ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, этот сервис разгружает столицу, потому что в день одной каршеринговой машиной пользуются семь разных водителей.
В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что к концу года автомобилей каршеринга в Москве станет больше. По словам мэра, каршеринговый парк вырастет до 25 тысяч машин. На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.