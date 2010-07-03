В России планируют ввести удаленный медосмотр водителей такси

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
На VII Международном евразийском форуме "Такси" начальник ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что его ведомство совместно с Минздравом планирует закрепить необходимость удаленного медицинского осмотра водителей такси на законодательном уровне. Слова Черникова приводит Агентство "Москва".
"Сейчас есть приборы, позволяющие удаленно определить состояние того или иного водителя. Это и его идентификация, и замер давления, и проверка на состояние опьянения алкогольного опьянения", – отметил глава Госавтоинспекции.
Он добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о том, как удаленно фиксировать состояние наркотического опьянения.
До этого заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что количество аварий с участием автомобилей такси в Москве растет из-за того, что водители перерабатывают. Количество таких ДТП в 2019 году увеличилось на 15%. В связи с этим власти предложили агрегаторам гарантировать водителю такси определенный уровень дохода.
Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к Минтрансу и МВД с предложением о том, как снизить количество дорожных происшествий с участием таксистов, которые работают по 10–15 часов и в итоге засыпают за рулем. Петров считает, что агрегаторы необходимо обязать информировать клиента о том, какое количество времени его водитель уже провел в дороге.
В июле в Дептрансе назвали средний чек на поездку в такси в Москве. По сравнению с январем-мартом сумма не изменилась – это 464 рубля. Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на то, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, а у других, наоборот, выросла.
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