Число ДТП с участием такси выросло с начала года на 15%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Количество аварий с участием автомобилей такси в Москве растет из-за того, что водители перерабатывают, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на VII Международном евразийском форуме "Такси".

Он уточнил, что количество таких ДТП в 2019 году увеличилось на 15%. В связи с этим власти предложили агрегаторам гарантировать водителю такси определенный уровень дохода. По словам Ликсутова, в Москве он должен быть не ниже уровня заработной платы, которую получает водитель в автобусе, работая в общественном городском транспорте.

Заммэра рассказал также, что размер среднего чека на поездку на такси в городе составляет 473 рубля. Время подачи машины даже в пиковые часы – около пяти минут.

"Мы сформировали единый стандарт московского такси, организовали простую и удобную выдачу разрешений на деятельность. С 2012 года правительство Москвы по прямому поручению мэра выдало субсидии почти на 700 миллионов рублей, что позволило обновить почти 50% парка такси в Москве", – заявил заммэра.

Благодаря улучшению качества такси москвичи отказываются от личных автомобилей. По данным Ликсутова, в сутки около 7% автовладельцев пользуются личным автомобилем, а около 93% времени машина простаивает.

В департаменте транспорта составили портрет водителя московского такси: это в основном мужчины от 25 до 45 лет с опытом работы шесть лет. Кроме того, 60–65% московских таксистов работают с переработками, 35% работают почти без выходных. В среднем московский таксист делает 10–15 поездок в день, для 79% это единственный способ заработка.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к Минтрансу и МВД с предложением о том, как снизить количество дорожных происшествий с участием таксистов, которые работают по 10–15 часов и в итоге засыпают за рулем. Петров считает, что агрегаторы необходимо обязать информировать клиента о том, какое количество времени его водитель уже провел в дороге. При этом, если заказ идет через оператора, последний также должен предоставлять заказчику соответствующие данные.

