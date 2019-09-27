Актер из сериала "Глухарь" отказался извиняться за дебош в самолете

Фото: Москва 24

Актер Максим Аверин отказался приносить извинения за дебош на борту самолета Барнаул – Москва.

"Мне извиняться не перед кем. Потому что я ничего не сделал", – сказал он журналистам РЕН ТВ.

26 сентября Аверина вместе с продюсером Николаем Кореневым задержали в аэропорту Шереметьево. В отношении актера составили протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Ему выписали штраф в размере 500 рублей, после чего отпустили. Второго правонарушителя отправили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" подтвердили, что на рейсе SU1433 произошел "индицент, связанный с деструктивным поведением".

Во время полета пассажиры бизнес-класса "грубо нарушали правила поведения на борту" и "вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение" по отношению к экипажу и пассажирам.