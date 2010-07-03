Панкратов-Черный извинился перед стюардом за слова о его ориентации

Фото: телеграм-канал Mash

Актер Александр Панкратов-Черный заявил Агентству "Москва", что извинился перед стюардом "Аэрофлота" за слова о его сексуальной ориентации.

Народный артист рассказал, что на борту заказал у стюардессы "100 граммов водочки, водичку без газа и что-то из овощей". Заметив проходившего мимо стюарда, Панкратов-Черный в шутку поделился с собеседницей догадкой о нетрадиционной ориентации ее коллеги. На что девушка, по словам актера, рассмеялась и согласилась с ним.

"И тут на меня заполняют протокол. И я спросил у полицейского, почему он заполняет протокол со слов стюарда против народного артиста России и Южной Осетии", − возмутился Панкратов-Черный. Он заявил, что "не для того живем, чтобы обращать внимание на каких-то "голубеньких".

"И я, кстати, перед ним извинился, я попросил у него прощения", − добавил актер. "Я говорю: "Голубчик, простите меня, Христа ради, это моя невоспитанность", − процитировал себя Панкратов-Черный. Он добавил, что пошутил насчет ориентации молодого человека, "а оказалось − угадал".

По словам артиста, ему ничего не известно о возбуждении против него административного дела о мелком хулиганстве. "Я прилетел вечерним рейсом из Барнаула, а потом сразу поехал в Санкт-Петербург. У меня сегодня спектакль. Поэтому я не знаю и не хочу даже разбираться", − сказал Панкратов-Черный. При этом он не исключил, что его шутка могла стать поводом для снятия с рейса Барнаул − Москва.

Инцидент произошел накануне. В компании "Аэрофлот" сообщили, что Панкратов-Черный в нетрезвом состоянии самовольно проник в салон самолета, вел себя агрессивно и в итоге был передан полиции.

Сам актер заверил, что не был пьян и вел себя нормально. По его словам, он попросил 100 граммов водки, после чего ему сказали покинуть самолет. Затем прибывшие на место полицейские составили протокол. Панкратов-Черный назвал этот инцидент провокацией.

В отношении актера было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.