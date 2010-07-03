В "Аэрофлоте" прокомментировали снятие с рейса Панкратова-Черного

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Артист Александр Панкратов-Черный в нетрезвом состоянии самовольно проник в салон самолета Барнаул – Москва, после чего его передали полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Аэрофлот".

"17 апреля пассажир класса бизнес Александр Панкратов-Черный явился на посадку на рейс SU1431 из Барнаула в Москву в числе последних. По внешним признакам находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что свои слова он сопровождал нецензурной бранью. Несмотря на замечания, пассажир продолжал оскорбления, на устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал. По решению командира воздушного судна из-за создавшейся угрозы безопасности полета его сняли с рейса и передали полицейским.

Сам актер утверждал, что вел себя нормально и пьяным не был. По утверждению Панкратова-Черного, он попросил выпить 100 грамм водки, затем его попросили покинуть лайнер. Затем пришли полицейские и составили протокол. Артист полагает, что это могла быть провокация.

