Народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул – Москва из-за "неадекватного поведения". При этом сам актер утверждает, что он не был пьян и вел себя нормально.
"Меня сняли сегодня утром с рейса Барнаул – Москва. Сейчас я нахожусь в гостинице, жду следующего рейса. Я сел в бизнес-класс, подошла стюардесса – попросил 100 граммов водки, воду и салатик", – пояснил Панкратов-Черный Агентству "Москва".
После этого, по словам артиста, его попросили покинуть лайнер.
"Я спросил, в чем моя неадекватность. Мне сказали, что я пьян. Но я не был пьян, поэтому и попросил 100 граммов водки", – отметил он.
Затем пришли полицейские и составили протокол.
"Я спросил их, в чем мое нарушение. Но мне также сказали, что я веду себя неадекватно", – отметил он.
Артист выразил мнение, что это могла быть провокация.
В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.
Согласно новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в перевозке тем пассажирам, которые ранее были внесены "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".
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