Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул – Москва из-за "неадекватного поведения". При этом сам актер утверждает, что он не был пьян и вел себя нормально.

"Меня сняли сегодня утром с рейса Барнаул – Москва. Сейчас я нахожусь в гостинице, жду следующего рейса. Я сел в бизнес-класс, подошла стюардесса – попросил 100 граммов водки, воду и салатик", – пояснил Панкратов-Черный Агентству "Москва".

После этого, по словам артиста, его попросили покинуть лайнер.

"Я спросил, в чем моя неадекватность. Мне сказали, что я пьян. Но я не был пьян, поэтому и попросил 100 граммов водки", – отметил он.

Затем пришли полицейские и составили протокол.

"Я спросил их, в чем мое нарушение. Но мне также сказали, что я веду себя неадекватно", – отметил он.

Артист выразил мнение, что это могла быть провокация.

В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.

Согласно новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в перевозке тем пассажирам, которые ранее были внесены "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".