Дело возбудили после инцидента с участием Панкратова-Черного

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После инцидента в самолете рейса Барнаул – Москва с участием актера Александра Панкратова-Черного возбудили дело об административном правонарушении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что дело возбудили по статье "Мелкое хулиганство". За данное нарушение предусматривается штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или до 15 суток административного ареста.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" ранее сообщили, что артист в нетрезвом состоянии самовольно проник в салон самолета Барнаул – Москва, после чего его передали полиции.

Отмечается, что свои слова он сопровождал нецензурной бранью. Несмотря на замечания, пассажир продолжал оскорбления, на устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал.

Сам актер утверждал, что вел себя нормально и пьяным не был. По утверждению Панкратова-Черного, он попросил выпить 100 граммов водки, затем его попросили покинуть лайнер. После пришли полицейские и составили протокол. Артист полагает, что это могла быть провокация.