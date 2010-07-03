Актер Максим Аверин устроил дебош на борту самолета – СМИ

Заслуженный артист России Максим Аверин задержан за хулиганство во время полета в самолете, который выполнял рейс из Барнаула в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Во время полета в самолете компании "Аэрофлот", который выполнял рейс из Барнаула в Москву, звезда "Глухаря" устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе оскорблял их непечатными словами", – сказал собеседник агентства.
После приземления самолета сотрудники транспортной полиции оперативно задержали актера. В отношении него составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".
В свою очередь, директор Максима Аверина Николай Коренев заявил, что он не знает, кто распространил информацию о дебоше актера на борту воздушного судна, добавив, что лично он такой информацией не располагает.
"Во-первых, с Максимом все хорошо, он жив и здоров, работает у себя дома... Во-вторых, я не знаю, кто распространяет информацию, что с Максимом случилась такая ситуация, у меня такой информации нет", – сказал Коренев РИА Новости.
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