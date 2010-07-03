Актера из сериала "Глухарь" оштрафовали за хулиганство в самолете

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Актера Максима Аверина, известного по главной роли в сериале "Глухарь", оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул – Москва.

Он уже отпущен из полиции. Второй правонарушитель отправлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

По данным Агентства "Москва", последний является зачинщиком конфликта. Задержанным оказался коллега Аверина, продюсер Николай Коренев.

Двоих мужчин ранее задержали в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что командир самолета передал информацию о находящемся на борту "неадекватном пассажире".

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" подтвердили, что на рейсе SU1433 произошел "индицент, связанный с деструктивным поведением".

Во время полета пассажиры бизнес-класса "грубо нарушали правила поведения на борту" и "вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение" по отношению к экипажу и пассажирам.