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Москва 24

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Происшествия

03:00

Пару задержали за "развратные действия" в самолете Москва – Владивосток

происшествия

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Двое пассажиров рейса Москва – Владивосток привлечены к административной ответственности за инцидент на борту.

Как сообщили РИА Новости в МВД на транспорте по Дальнему Востоку, в салоне самолета они совершали "действия развратного характера", не реагируя на замечания.

В полиции уточнили, что речь идет о 43-летней жительнице Владивостока и 41-летнем жителе Находки. По прилете обоих доставили в дежурную часть аэропорта.

Установлено, что пара находилась на борту после употребления алкогольных напитков. В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование.

Стюардесса американской авиакомпании Хизер Пул, которая написала книгу о своей работе, ранее рассказала о пассажирах, которые занимались сексом в самолете.

Пассажиры рейса Москва – Владивосток пытались заняться сексом в полете

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