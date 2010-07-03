Стюардесса опровергла запрет на секс в самолете

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Стюардесса американской авиакомпании Хизер Пул, которая написала книгу о своей работе, рассказала о пассажирах, которые занимались сексом в самолете. Она заявила, что в последнее время все чаще пассажиры пользуются туалетом, чтобы уединиться.

Она обратила внимание, что участились случаи, когда люди остаются для этого на своих местах. Ее комментарий передает Express.

Пул пояснила, что в таких ситуациях пассажиры просто накрываются пледом, хотя всем окружающим и так понятно, что происходит. Чтобы бороться с этим, некоторые стюардессы начинают активно ходить по проходу с фонариком или становятся недалеко от пары и громко кашляют.

Как отметила Пул, действия пассажиров не соответствуют правилам безопасности на борту самолета. Хотя при этом они вписываются в рамки закона.

"При этом незаконным считается невыполнение указаний бортпроводников. Поэтому, если стюардесса попросит вас прекратить, вам немедленно придется остановиться", – объяснила Пул.

В мае 2019 года австралийский телеведущий Даррен Макмаллен опубликовал в Instagram серию снимков, на которых видно, как мужчина и женщина, сидящие впереди него, занимаются сексом. Это происходило на рейсе авиакомпании Jetstar.

В августе в британском Кенте суд разбирался с делом 31-летнего Шейна Болдуина, который обвиняется в изнасиловании спящей женщины. По данным местных СМИ, мужчина приютил знакомую, которая выпивала с друзьями, пригласил ее к себе переночевать. С утра гостья проснулась и обнаружила на себе лежащего хозяина дома. Мужчина полицейским заявил, что не насиловал жертву. По его словам, он якобы ночью голым шел в туалет, а на обратном пути споткнулся, упал на новую знакомую и заснул прямо так. В итоге он все-таки признался, что у него был секс со спящей гостьей.

