Обвиняемый в изнасиловании британец заявил, что случайно упал на жертву голым

Суд в британском Кенте разбирается в деле 31-летнего Шейна Болдуина, который обвиняется в изнасиловании спящей женщины.

По информации издания The Sun, мужчина приютил знакомую, которая выпивала с друзьями. Он пригласил женщину к себе на ночь. С утра гостья проснулась и обнаружила на себе лежащего хозяина дома.

Она покинула дом Болдуина и написала заявление в полицию.

Мужчина, однако, заявил, что не насиловал жертву. Он пояснил, что ночью голым шел в туалет, а на обратном пути споткнулся и упал прямо на новую знакомую и заснул прямо так.

Наличие следов ДНК мужчина объяснил тем, что женщина якобы просто надела его шорты. Узнав, что такое невозможно, Болдуин признался, что у него был секс со спящей знакомой. При этом он подчеркнул, что женщина сама подтолкнула его к подобным действиям.

