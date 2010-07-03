В Таиланде умер турист из России

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В Таиланде умер 64-летний российский турист, который прибыл в эту страну для отдыха. Об этом сообщает "Газета.ру".

Погибший мужчина снимал дом вместе со своими друзьями. Когда он отправился в душ, его друзья находились на балконе. В какой-то момент они услышали громкий шум из ванной комнаты, а затем обнаружили россиянина без сознания на полу.

Путешественники вызвали полицию и спасателей, однако мужчина скончался еще до их приезда. Полиция не обнаружила никаких признаков насильственной смерти на теле россиянина. Друзья туриста рассказали, что он принимал лекарства от сердечных заболеваний.

Ранее россиянин утонул в море во время отдыха на таиландском курортном острове Пхукет. 61-летний мужчина плавал один в северной части пляжа Карон. Спасатели достали его из воды уже без сознания. Туриста отвезли в больницу, где врачи констатировали смерть.

