Вылет самолета из Томска в Таиланд задержали почти на восемь часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вылет самолета авиакомпании Royal Flight из Томска в Таиланд (Патайя) задержали на 7,5 часов по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рейс должен был вылететь в 04:30 (00:30 по московскому времени), но его перенесли на 12:00 (08:00). На него зарегистрировано 235 пассажиров.

Всем пассажирам предложили еду и напитки, 78 человек разместили в гостинице, остальные отказались.

Накануне в столичных аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов. Во Внуково задержали 15 рейсов и пять отменили, в Домодедово три рейса задержали и четыре отменили.

Также восемь рейсов было задержано в Шереметьево.