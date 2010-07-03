Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столичных аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Во Внуково задержали 15 рейсов и пять отменили, в Домодедово три рейса задержали и четыре отменили. Также восемь рейсов задержано в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что расписание аэроэкспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом изменится в ночные часы 15-19 ноября. Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге.

Пассажиров попросили заранее ознакомиться с расписанием движения поездов. Это можно сделать на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс".