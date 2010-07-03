В S7 заявили, что не имеют отношения к рекламе "Сибирским котам – скидки по весу"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В авиакомпании S7 заявили, что не имеют никакого отношения к созданию плаката с надписью "Сибирским котам – скидки по весу".

"S7 Airlines не имеет отношения к этому изображению", – рассказал Агентству "Москва" представитель пресс-службы перевозчика.

Ранее в Сети начали активно распространяться рекламные материалы различных авиакомпаний о перевозке животных. В частности, в соцсетях появилось изображение с логотипом Lufthansa, где нарисован кот в летном шлеме с надписью "Добро пожаловать! Рады абсолютно всем котам с 1926 года". В самой компании также отреклись от вирусной рекламы.

Подобные мемы начали распространяться после истории о том, как хозяин слишком тяжелого кота нарушил правила "Аэрофлота" и взял питомца с собой в салон.

В аэропорту Шереметьево кота Виктора отказались пускать в самолет и потребовали сдать в багаж. Дело в том, что он весит около десяти килограммов, а по правилам авиакомпании провозить в ручной клади можно животных до восьми килограммов. Хозяин не захотел сдавать кота в багаж и обманул авиакомпанию – на взвешивании он подменил кота, получил посадочный талон, а потом пронес в самолет своего Виктора.

"Аэрофлот" в итоге лишил пассажира четырехсот тысяч миль, накопленных по программе лояльности.

