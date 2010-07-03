Lufthansa заявила о непричастности к созданию плаката с приветствием к котам

Фото: соцсети
Авиакомпания Lufthansa не имеет отношения к созданию плаката с изображением кота и надписью "Добро пожаловать! Рады абсолютно всем котам с 1926 года". Об этом заявила ее пресс-служба, передает Агентство "Москва".
"В связи с тем, что данное шуточное изображение начинает активно распространяться в сети интернет, мы выступаем с официальным заявлением, чтобы не вводить наших пассажиров в заблуждение. Мы никак не связаны с авторами этого изображения и не выступали его инициаторами. Lufthansa действительно рада видеть на бортах своих самолетов всех котиков, но только если их перевозка не нарушает правила перевозки животных рейсами Lufthansa", – заявила компания.
Уточняется, что по правилам Lufthansa к перевозке допускаются собаки, кошки, зайцы и кролики. В зависимости от вида животного, размера и веса, правил, действующих в разных странах, перевозка возможна за дополнительную плату или как дополнительная ручная кладь в пассажирском салоне.
Также возможен вариант перевоза животного как сверхнормативный багаж в кондиционируемом грузовом отсеке воздушного судна. К служебным собакам применяются особые правила. Уточняется, что каждый пассажир может взять с собой не более двух животных в разрешенном транспортном контейнере. При перевозке животного как дополнительной ручной клади в салоне самолета животное должно весить максимум 8 килограммов вместе с контейнером. Более крупные животные относятся к сверхнормативному багажу и перевозятся в кондиционируемом грузовом отсеке.
Накануне в соцсетях появилось изображение с логотипом Lufthansa, где нарисован кот в летном шлеме с надписью "Добро пожаловать! Рады абсолютно всем котам с 1926 года".
История про кота, которого не пускали в самолет, получила огласку 6 ноября. Хозяин кота подробно рассказал на своей странице Facebook, как перевез своего питомца в самолете в нарушение правил.
Мужчина летел из Риги во Владивосток транзитом через Москву. До столицы он добрался без проблем. В Шереметьево попытался сделать пересадку, но сотрудница аэропорта не пропустила кота в салон из-за веса. По правилам, животное в переноске нужно было сдать в багаж. Чтобы не держать любимца несколько часов в замкнутом пространстве, мужчина пошел на хитрость. Галин через социальные сети нашел животное, похожее на Виктора, – "миниатюрную кошечку Фиби". Фиби успешно прошла проверку, а мужчине выдали посадочный талон, он поменял животных и улетел во Владивосток.
"Вечер": хозяин обманул авиакомпанию ради толстого домашнего питомца
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