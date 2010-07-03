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Происшествия

15:58

В "Аэрофлоте" рассказали про инцидент с самолетами в Шереметьево

происшествия

Фото: скриншот видео СК РФ

Пассажиры самолета, который после прилета из Минска задел при рулежке фюзеляж другого лайнера, не почувствовали момент удара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

Инцидент произошел сегодня утром в аэропорту Шереметьево. Прилетевший из Минска рейс задел крылом другой борт при заруливании на место стоянки. Никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

По факту произошедшего транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

В феврале самолет авиакомпании "Россия" во время буксировки сотрудниками компании UTG задел крылом хвостовое крыло лайнера BC AZUR air. В момент происшествия в воздушных судах не было пассажиров.

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