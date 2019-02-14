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18:34

Опубликовано видео c места столкновения самолетов во Внукове

происшествия транспорт

18:34

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Фото: кадр из видео СК РФ

Следователи опубликовали в Сети видео с места столкновения самолетов в аэропорту Внуково, произошедшего в четверг, 14 февраля.

Самолет авиакомпании "Россия" во время буксировки сотрудниками компании UTG задел крылом хвостовое крыло лайнера BC AZUR air. В момент происшествия в воздушных судах не было пассажиров, никто не пострадал.

Следственный комитет опубликовал видео после столкновения двух самолетов во Внукове


Как сообщили "Интерфакс" в авиакомпании "Россия", в результате инцидента во Внукове ее самолету Boeing 747 нанесен существенный ущерб.

По словам представителя авиаперевозчика, ущерб воздушному судну может составить порядка 300 тысяч долларов. Они будут перевыставлены страховой компании.

Ранее сообщалось, что после столкновения двух самолетов в столичном аэропорту Внуково московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку. В пресс-службе столичного аэропорта добавили, что по факту инцидента создана инспекционная комиссия, которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

6 февраля пассажирский самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с фонарным столбом в аэропорту Домодедово. Никто из 63 человек, находившихся на борту лайнера, не пострадал. По версии следствия, инцидент мог произойти из-за гололеда на взлетно-посадочной полосе.

происшествия транспорт

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