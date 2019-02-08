Самолет врезался в столб в Домодедове

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Пассажирский самолет столкнулся с фонарным столбом в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления СК на транспорте Ларису Марковец.

Лайнер врезался в мачту городского освещения. После случившегося начата доследственная проверка. По предварительным сведениям, никто из 63 пассажиров не пострадал.

По словам специалистов, коэффициент сцепления на взлетно-посылочной полосе превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов. Более точные причины еще предстоит выяснить.

Как уточняет Агентство "Москва", работники аэродромных служб сделали все для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Движение воздушных судов и спецтехники осуществлялось в штатном режиме.