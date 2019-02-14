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17:49

Прокуратура проверит факт столкновения самолетов во Внукове

происшествия транспорт

17:49

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Фото: vk.com/aviation__is__our__life

Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку после столкновения двух самолетов в столичном аэропорту Внуково. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник прокурора Екатерина Короткова.

Она отметила, что проверку проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Инцидент произошел днем 14 февраля. Как отметили в пресс-службе аэропорта, самолет авиакомпании "Россия" во время буксировки сотрудниками компании UTG задел крылом хвостовое крыло лайнера BC AZUR air. В момент происшествия в воздушных судах не было пассажиров, никто не пострадал.

В пресс-службе столичного аэропорта добавили, что по факту инцидента создана инспекционная комиссия, которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

В аэропорту Внуково столкнулись самолеты


6 февраля пассажирский самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с фонарным столбом в аэропорту Домодедово. Никто из 63 человек, находившихся на борту лайнера, не пострадал. По версии следствия, инцидент мог произойти из-за гололеда на взлетно-посадочной полосе.

происшествия транспорт

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