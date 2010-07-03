Самолет вернулся в Шереметьево из-за проблемы с закрылками

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва – Болонья вернулся в Шереметьево по техническим причинам. Об этом сообщили в справочной аэропорта Агентству "Москва".
"Рейс SU2428 Москва – Болонья вернулся в Шереметьево по техническим причинам. Рейс отменен", – сказано в сообщении.
Причиной возвращения стали проблемы с закрылками.
В конце октября самолет авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон – Бангкок, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира.