Консул подтвердил гибель двух российских детей на Пхукете

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Два человека погибли при столкновении катеров на Пхукете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом дипмиссии Владимира Пронина.

"Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и двенадцати лет", – сообщил дипломат.

В свою очередь, Май Экачай из туристической полиции Пхукета сообщил изданию The Phuket News, что в настоящий момент сотрудники полиции изучают обстоятельства трагедии. Они осматривают место происшествия, а затем отправятся к пострадавшим в больницы.

Представитель полиции добавил, что всего на двух катерах находились 39 человек. В результате столкновения пострадали 22 гражданина РФ, их доставили в местные больницы.

Авария произошла в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

