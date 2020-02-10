Более 20 россиян пострадали при столкновении катеров у острова Пхукет

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22 гражданина РФ получили травмы в результате столкновения скоростных катеров у остова Пхукет, рассказали РИА Новости в российском посольстве.

По предварительным данным, 12-летний мальчик и шестилетняя девочка погибли.

Авария произошла в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее во время купания на Пхукете утонула россиянка. Спасатели выполнили 34-летней женщине сердечно-легочную реанимацию, после чего доставили в больницу, где она скончалась.

До этого на Пхукете утонул 60-летний россиянин, которого во время купания унесло волной от берега.