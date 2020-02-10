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В мире

14:15

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения катеров в Таиланде

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал ''РУ ЧП''

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров в Таиланде, где находились туристы из России. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

"Председатель СК РФ поручил взять ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с российскими гражданами в Королевстве Таиланд, на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла в понедельник, 10 февраля. Два скоростных катера столкнулись в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. В результате аварии скончались два ребенка.

Генконсул Владимир Соснов сообщил, что на катере, перевозившем российских туристов, было 36 россиян и три члена экипажа. При столкновении пострадали 20 туристов из России.

В Ассоциации туроператоров отметили, что госпитализированы были двое россиян. По словам исполнительного директора страховой компании ERV Юлии Алчеевой, речь идет о бабушке и дедушке погибших детей. Оба случая были признаны страховыми, последуют соответствующие выплаты. Другие пострадавшие россияне в страховые компании не обращались.

Двое детей из России погибли в Таиланде

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