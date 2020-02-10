Пострадавшие при столкновении катеров в Таиланде россияне были застрахованы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пострадавших при столкновении двух катеров на острове Пхукет лечат за счет страховой компании, сообщает пресс-служба Ростуризма.
"Медицинские расходы на территории Королевства Таиланд осуществляются за счет страховой компании – АО "ЕРВ Туристическое Страхование". Принимающий офис туроператора поездки – Pegas Touristik – держит ситуацию под контролем", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Ростуризм находится на связи с туроператором и следит за ситуацией.
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила, что СК проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
Все произошло в понедельник, 10 февраля. Два скоростных катера столкнулись в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова.
Представитель местной полиции рассказал, что всего на катерах находились 39 человек. В результате происшествия погибли два ребенка.
В АТОР позже сообщили, что двоих туристов госпитализировали, остальные пострадавшие получили незначительные травмы.
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
19 декабря на юге Таиланда катер с российскими туристами на борту врезался в яхту. Погиб капитан катера, другой член экипажа пропал без вести, 12 человек получили травмы.