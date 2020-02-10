СК начал проверку по факту столкновения катеров на Пхукете

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту столкновения двух туристических катеров в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

"Следственными органами ММСУТ организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет", – сказала Марковская.

Как отмечается, следователи выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Авария произошла в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

Представитель местной полиции рассказал, что всего на двух катерах находились 39 человек. В результате столкновения погибли двое детей и пострадали 22 гражданина РФ.

В АТОР позже сообщили, что двоих туристов госпитализировали, остальные пострадавшие получили легкие травмы.