Момент столкновения катеров на Пхукете попал на видео

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Момент столкновения двух катеров, на которых находились российские туристы, попал на видео. Ролик опубликовали телеграм-каналы.

Авария произошла в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

Представитель местной полиции рассказал, что всего на двух катерах находились 39 человек. В результате столкновения пострадали 22 гражданина РФ, их доставили в местные больницы.

Кроме того, в российском посольстве подтвердили гибель двух российских детей шести и двенадцати лет.