Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Таиланде

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Большинство россиян, пострадавших при столкновении двух катеров на острове Пхукет в Таиланде, уже выписали из больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула Владимира Соснова.

Трагедия произошла в понедельник, 10 февраля. Два скоростных катера столкнулись в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. В результате аварии скончались два ребенка.

"На катере, перевозившем российских туристов, было 36 россиян и три члена экипажа, граждане Таиланда. В столкновении погибли двое российских детей: столкновение было почти лобовое, а дети находились на носу катера. Еще 20 россиян, находившихся в салоне катера, получили травмы различной степени тяжести, им оказали медицинскую помощь", – рассказал дипломат.

Еще один человек находится под наблюдением врачей после операции по зашиванию раны на голове.

В Ассоциации туроператоров отметили, что госпитализированы были двое россиян. По словам исполнительного директора страховой компании ERV Юлии Алчеевой, речь идет о бабушке и дедушке погибших детей. Оба случая были признаны страховыми, последуют соответствующие выплаты. Другие пострадавшие россияне в страховые компании не обращались.

По факту произошедшего была инициирована проверка в Следственном комитете Российской Федерации. Следователи выясняют обстоятельства аварии.

