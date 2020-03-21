Вертолет разбился в НАО

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Вертолет упал в НАО. Командир воздушного судна погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

В установленное время вертолета Bell 206В-III не вышел на связь. Экипаж Нарьян-Марского объединенного авиаотряда на Ми-8 осуществил поисково-спасательную операцию, в результате которой нашел место происшествия – мыс Константиновский.

Пассажирка упавшего вертолета выжила, ее доставляют в Нарьян-Мар. Как передает "Интерфакс", в центре управления кризисными ситуациями управления МЧС по НАО рассказали, пострадавший человек находится в тяжелом состоянии.