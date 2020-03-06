Военный вертолет с дипломатами на борту рухнул в Мьянме

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В Мьянме потерпел крушение военный вертолет. На его борту находились иностранные дипломаты, сообщает РИА Новости.

Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета в районе поселка Каунгкха на севере штата Шанский. В салоне вертолета находилось не менее 15 человек.

Отмечается, что при крушении обошлось без жертв. Несколько членов экипажа травмировались. Остальные пассажиры не пострадали.

Ранее вертолет потерпел крушение в Астраханской области. Летательное средство упало в районе села Линейного. В результате происшествия погиб один человек.